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27 листопада 2019, Київ 21:45
Новини | Міжнародні

Японські і південнокорейські літаки перехопили російські бомбардувальники

Японські та південнокорейські літаки супроводжували російські бомбардувальники

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Японія і Південна Корея підняли в повітря свої літаки для спостереження за двома російськими стратегічними бомбардувальниками над нейтральними водами Японського і Східно-Китайського морів.

Про це повідомили 27 листопада російські інформагентства з посиланням на міністерство оборони Росії.

Зазначається, що російські екіпажі супроводжували винищувачі F-15, F-16 (ВПС Південної Кореї) і F-2 (ВПС Японії). F-15, F-16 (ВПС Південної Кореї) і F-2 (ВПС Японії).

Авіація НАТО в Європі також часто піднімається для супроводу і спостереження за російськими військовими літаками.

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