Японські і південнокорейські літаки перехопили російські бомбардувальники

Японія і Південна Корея підняли в повітря свої літаки для спостереження за двома російськими стратегічними бомбардувальниками над нейтральними водами Японського і Східно-Китайського морів.

Про це повідомили 27 листопада російські інформагентства з посиланням на міністерство оборони Росії.

Зазначається, що російські екіпажі супроводжували винищувачі F-15, F-16 (ВПС Південної Кореї) і F-2 (ВПС Японії). F-15, F-16 (ВПС Південної Кореї) і F-2 (ВПС Японії).

Авіація НАТО в Європі також часто піднімається для супроводу і спостереження за російськими військовими літаками.