Російські клуби грали в Криму в неофіційних матчах – Кримський футбольний союз

Російські футбольні клуби «Сокіл» і «Анжи-2» брали участь в неофіційних матчах в анексованому Криму, заявляє голова Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха. Про це він сказав російській державній агенції новин ТАСС, коментуючи інформацію, що ФІФА вимагає від Росії пояснити участь російських клубів у турнірі в Криму, погрожуючи санкціями.

«Чесно кажучи, я не розумію, як ФІФА могла заявити таке, коли всі переговори ми вели з УЄФА, у ФІФА у нас немає навіть куратора. Крим перебуває на території УЄФА, нам завжди говорили, що є офіційні матчі і неофіційні. Якраз у рамках неофіційних матчів зібралися ці команди і провели спарингові ігри», – сказав Ветоха.

Він пояснив, що «є певна резолюція, в рамках якої можна проводити офіційні змагання».

«До цього належать чемпіонат Криму, Кубок Криму і Суперкубок Криму. Все інше, зокрема, благодійні, неофіційні матчі з російськими клубами, під заборону не потрапляє», – вважає Ветоха.

Він уточнив, що Кримський футбольний союз не отримував листів щодо цього інциденту. «У нас навіть немає зв’язку з ФІФА, всі комунікації ми проводимо з УЄФА», – сказав футбольний функціонер.

Напередодні Російський футбольний союз повідомив, що отримав запит від ФІФА з приводу участі російських команд «Сокіл» і «Анжи-2» в турнірі в анексованому Криму.

ЗМІ повідомляли, що ФІФА почала розслідування щодо РФС через участь клубів у Кубку Криму. Офіційно ФІФА не повідомляє про це.

Без згоди Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) РФС не має права проводити турніри на території анексованого Криму. Також УЄФА заборонила кримським клубам брати участь у чемпіонаті Росії. За сприяння УЄФА в 2015 році був створений Кримський футбольний союз.