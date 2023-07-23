Семеро загиблих і 12 поранених через агресію РФ на Донеччині, Харківщині й Херсонщині – влада

Через російські атаки на Донеччині минулої доби загинули 4 людини, поранені 11, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його даними, ввечері 22 липня війська РФ завдали ударів по Дружківській громаді: у Софіївці 1 загиблий і 4 поранених, у Дружківці 3 поранених. Також у Торецькому 1 людина загинула і 1 поранена, вигоріло поле ячменю.

В Авдіївці загинула людина, ще одна поранена, у Костянтинівці, у Сіверську та у Торецькій громаді поранені три людини, додав Кириленко.



На Харківщині протягом минулої доби війська РФ з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, внаслідок кількох обстрілів Куп’янська з РСЗВ «Смерч», загинула 57-річна жінка, через російські обстріли смт Дворічна загинув 45-річний чоловік, ще один поранений.



Як повідомляє влада Херсонщини, за минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», авіації, танків, БМП та БПЛА. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, через російську агресію на Херсонщині загинула людина.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Харківщину, Донеччину та Херсонщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.