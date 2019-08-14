Російським вченим обмежать контакти з іноземними колегами

Міністерство освіти і науки Росії видало наказ, який посилює правила взаємодії російських вчених з іноземними колегами. Його вже порівняли з обмеженнями, які існували за часів СРСР.

Скан документа публікує газета «Троїцький варіант», у ній же оприлюднений відкритий лист, в якому вчені просять скасувати документ і покарати людей, які його придумали.

Наказ, зокрема, запроваджує такі заборони й обмеження:

російські наукові організації повинні будуть за п’ять днів повідомити Міністерству освіти й науки про зустріч із колегами-іноземцями, надавши список учасників;

якщо вчений хоче зустрітися з іноземним колегою в неробочий час, він повинен отримати дозвіл керівника;

після такої зустрічі потрібно скласти звіт про неї і додати копії паспортів учасників;

якщо зустріч проходить у російській науковій організації, на ній мають бути присутні не менше ніж двоє вчених із Росії;

іноземці при відвідуванні російських наукових організацій можуть використовувати «записувальні і копіювальні пристрої» тільки в тих випадках, які передбачені міжнародними договорами Росії.

У міністерстві документ наразі не коментували. Викладач факультету інновацій і високих технологій МФТІ Юрій Аммосов припустив у своєму телеграм-каналі, що наказ може поширюватися на підприємства оборонної промисловості і ті, що працюють із держтаємницею.

У 2018 році в підмосковному Центральному науково-дослідному інституті машинобудування був заарештований 74-річний учений Віктор Кудрявцев за підозрою в розголошенні держтаємниці. Він наполягає, що звинувачення базуються на санкціонованому державою науково-технічному співробітництві. У липні ще одним обвинуваченим у справі став 77-річний співробітник того ж інституту.