Росія: обвинуваченого в держзраді 75-річного вченого перевели з СІЗО до лікарні

Російського вченого Віктора Кудрявцева, заарештованого у справі про державну зраду, перевели зі слідчого ізолятора «Лефортово» в 20-ту московську лікарню, повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на адвоката Євгена Смирнова.

За його словами, умови утримання Кудрявцева в лікарні суворіші, ніж у «Лефортово».

Чому Кудрявцева перевели в лікарню, адвокат не знає. Він допустив, що це пов’язано з рішенням Європейського суду з прав людини або з обстеженням Кудрявцева на наявність захворювань, що перешкоджають його утриманню під вартою. Захист неодноразово просив обрати для 75-річного вченого більш м’який запобіжний захід.

У квітні Європейський суд з прав людини зажадав від російської влади відправити Кудрявцева, який має важкі хронічні захворювання, на лікування. Після цього Міністерство юстиції Росії попросило ФСВП перевести 75-річного вченого з СІЗО до лікарні.

Від липня Кудрявцев перебував в ізоляторі «Лефортово». Він переніс інфаркт. У СІЗО обвинуваченому не дають необхідних медикаментів і не надають належної медичної допомоги, впевнені його адвокати.

Кудрявцев – співробітник Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІМАШ), провідного ракетного підприємства Росії. Його звинувачують в передачі секретів про сучасну російську гіперзвукову зброю. Сам він обвинувачення відкидає, його захист наполягає на тому, що в основі обвинувачення лежить узгоджене російським урядом наукове співробітництво.

За його звільнення або пом'якшення умов арешту висловилися провідні російські вчені, в тому числі голова Російської академії наук Олександр Сергєєв.