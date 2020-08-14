ЗМІ: у червні російського дипломата у Празі затримали через незаконну купівлю патронів до снайперської гвинтівки

Співробітника російського посольства в Празі у червні затримали за незаконну купівлю патронів для снайперської гвинтівки, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») з посиланням на чеське радіо Radiožurnál. Це сталося в місті Ржичани.

Дипломатичний імунітет не дозволив заарештувати росіянина, і незабаром після звільнення він повернувся у Росію.

Дипломата затримали у ресторані 25 червня. Причиною затримання назвали шахрайство з податками, проте через два місяці журналісти чеського радіо з’ясували, що чоловік привернув увагу поліції нелегальної купівлею великої кількості патронів для снайперської гвинтівки та інших боєприпасів. У Чехії за це загрожує покарання строком до п’яти років позбавлення волі.

Високопоставлені джерела у дипломатичних колах і силах безпеки розповіли радіостанції, що дипломат служив у військовому аташаті посольства. Навіщо йому потрібні були патрони, невідомо. Слідчі підозрюють, що він міг брати участь у секретних операціях на території Євросоюзу. Оскільки у чоловіка був дипломатичний паспорт, його відпустили після перевірки. Він відразу ж повернувся у Росію. Зазначається, що російська сторона не протестувала проти затримання дипломата і ніяк це не коментувала.

На початку червня Чехія вислала двох співробітників російського посольства за підозрою у спробі організації отруєння рицином трьох чеських політиків, які займають критичну позицію щодо нинішньої влади Росії. МЗС РФ відповів висилкою чеських дипломатів.