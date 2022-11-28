«Катував ветеранів АТО під час окупації Київщини»: російському військовому оголосили підозру – ОГП

Російському військовому, який «катував ветеранів АТО під час окупації Київщини», повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни, зазначає Офіс генпрокурора.

«Озброєний окупант незаконно затримав двох чоловіків – колишніх учасників АТО. Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян. Військовослужбовець РФ змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалось приміщення для катування затриманих людей. Там впродовж декількох днів продовжувався незаконний допит потерпілих з метою одержання інформації», – повідомили в ОГП.

Київщина була звільнена від російських військ 2 квітня.