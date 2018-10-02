Голова Роскосмосу заявляє про проблеми у співпраці з NASA через «русофобію»

Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявляє, що російське космічне відомство має проблеми у співпраці з американськими партнерами в NASA. За його словами, так склалося через «русофобію».

«Проблеми з NASA, безумовно, з’явилися, але не з вини NASA, а з вини тих американських кіл, які оточують NASA, які диктують їм певні умови», – сказав рогозі 1 жовтня в інтерв’ю російському «Першому каналу».

Він додав, що знає людей з NASA, які «скаржаться на величезний тиск з боку оскаженілих русофобів».

Американське космічне агентство цю заяву поки що не коментувало.

Спільна американсько-російська космічна діяльність, зокрема, експлуатація Міжнародної космічної станції, якій цього року виповнюється 20 років, традиційно залишалася вільною від політики і таких серйозних криз, які погіршують відносини між Вашингтоном і Москвою. Зокрема, після анексії Росією Криму 2014 року Захід запровадив санкції проти Москви.

На даний час росіяни розслідують появу отвору в пристикованому до Міжнародної космічної станції російському космічному кораблі «Союз МС-09». Рогозін раніше заявляв, що дірку могли просвердлити в космосі.