У російській Раді ветеранів повідомили про загибель на війні в Україні співробітника пресслужби Росгвардії

На війні проти України загинув співробітник пресслужби Росгвардії у званні полковника Сергій Постнов. Як повідомила Рада ветеранів центрального апарату російського Відділу внутрішніх справ, сталося це у боях в ніч на 14 червня.

Згідно з повідомленням, Постнов загинув під час «виконання військового обов’язку». Він обіймав посаду начальника групи інформаційного реагування першого відділу департаменту взаємодії зі ЗМІ в Росгвардії.

«Понад чотири місяці Сергій Постнов виконував службово-бойові завдання в зоні проведення спеціальної військової операції в Україні. У складі угруповання V він проривався до Гостомеля, потім брав участь у звільненні низки міст і населених пунктів Харківської області та «Луганської народної республіки», – написала про небіжчика російська Рада ветеранів.

29 травня видання «Медіазона» повідомляло про загибель в Україні 41-річного полковника та співробітника пресслужби Міноборони Володимира Іванова.