Росія вислала албанського дипломата після того, як Тирана заявила першому секретарю російського посольства про порушення правил для боротьби з коронавірусом. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії.

У відомстві заявили, що 8 лютого першого секретаря посольства Албанії в Москві оголосили «персоною нон грата» і наказали покинути країну протягом 72 годин.

Цей крок відбувся через два тижні після того, як албанський уряд оголосив про вислання першого секретаря російського посольства в Тирані. Албанія посилалася на «неодноразові» порушення дипломатом обмежень у зв’язку з пандемією з квітня 2020 року.

Міністерство закордонних справ Албанії заявило, що перші представники МЗС спочатку звернулися до посла Росії в Тирані, проте дипломат продовжував порушувати правила.

Дипломат звинуватив албанську владу в «об’єднанні з антиросійськими силами», щоб набрати «політичні бали» перед парламентськими виборами в квітні.

У 2018 році Албанія вислала двох російських дипломатів, заявивши, що їх діяльність не відповідає їхньому дипломатичному статусу.

Тирана відновила дипломатичні відносини з Москвою в 1991 році, через 30 років після того, як тодішній комуністичний режим країни розірвав тісні зв’язки з Росією.