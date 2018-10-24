Загибель сестри Ноздровської: Дмитра Россошанського засудили до семи років ув’язнення

Обухівський районний суд Києва 24 жовтня засудив до семи років ув’язнення Дмитра Россошанського, якого обвинувачували у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть Світлани Сапатинської у вересні 2015 року.

«Враховуючи сукупність досліджених судом доказів, суд визнав Россошанського Дмитра Юрійовича винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на сім років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки», – ідеться у повідомленні суду.

До вступу вироку у законну силу Россошанський залишатиметься під вартою у Київському слідчому ізоляторі.

Суд також відхилив клопотання захисту про застосування амністії.

У травні 2017 року Дмитра Россошанського засудили до семи років позбавлення волі. 27 грудня Апеляційний суд скасував цей вирок, однак відправив справу на новий розгляд.

Справою про загибель Світлани Сапатинської займалася її сестра, юрист Ірина Ноздровська, тіло якої знайшли у селі Демидів Київської області 1 січня. Поліція у вбивстві підозрює батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського.