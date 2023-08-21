Росія: у Ростові чули звук вибуху, влада пояснила це «переходом літака на надзвук»

У Росії в місті Ростов пролунав звук вибуху, повідомляють у соцмережах.



Як пише видання 161.ru, місцеві жителі з усіх районів міста чули гучний звук, схожий на вибух.

За даними телеграм-каналу Baza, попередньо, працювала ППО.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що гучні звуки, які було чутно в різних частинах Ростова та околицях, пов’язані з «переходом літака на надзвук».

21 серпня міністерство оборони Росії заявило, що Московська область вранці була двічі атакована безпілотниками. За повідомленням, один «безпілотний літальний апарат літакового типу» було виявлено силами ППО над територією Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби.