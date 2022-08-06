Соратники Путіна оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах – ЗМІ

Соратники російського президента Володимира Путіна, олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції ще у 2014 році, використали тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників, повідомляє у розслідуванні Бі-Бі-Сі.

Йдеться про англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP). Вони зобов’язані оприлюднити лише мінімальні відомості про своїх власників, що дозволяє використовувати такий тип компанії у злочинних цілях, – каже в інтерв’ю Бі-Бі-Сі експерт із фінансових злочинів Грем Берроу.

Так, у січні 2017 року було створене англійське товариство з обмеженою відповідальністю Sinara Company LP, яке нібито займалося туризмом і продажем квитків. Юридична адреса компанії – в Лондоні.

Менш ніж за рік Sinara Company відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва. Згідно зі звітом американського Сенату, ця людина «сприяла покупкам для Ротенбергів». Розслідувачі припускають, що через компанію було придбано витвори мистецтва на мільйони доларів.

«Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей із Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд», – заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків і корупції.

Усього Бі-Бі-Сі спільно з журналістською організацією Finance Uncovered виявили п’ять агентств зі створення ELP, які заснували півтори тисячі нових товариств у Великій Британії. Деякі з них також пов’язані з фінансовими злочинами, у тому числі з відмиванням грошей.