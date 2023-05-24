У розвідці Британії пояснили, на чому РФ зосереджена щодо покращення дисципліни в армії

Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що проблеми російської армії з дисципліною, ймовірно, погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.



«Зусилля Росії щодо покращення дисципліни зосереджені на тому, щоб створити приклади порушників і підтримати патріотичний запал, а не на усуненні основних причин розчарування солдатів», – повідомляє міністерство з посиланням на дані розвідки.



Британські військові зауважують, що дані судових справ свідчать про те, що більшість осіб, визнаних винними в самовільному залишенні частини, тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати до території проведення «спеціальної військової операції».

За чотири місяці 2023 року до російських судів надійшло більше справ про самовільне залишення частини (СЗЧ), ніж за попередній рік, повідомило 11 травня видання «Медіазона», яке проаналізувало дані на сайтах військових судів. З січня до травня 2023 року до судів надійшли 1053 справи про СЗЧ. Це більше, ніж за весь 2022 рік (1001 справа).