Розвідка Британії: влада Росії може розширити обмеження на поїздки за кордон для російських чиновників

Від початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці і працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон й «існує реалістична ймовірність» того, що ці обмеження будуть розширені на все більшу кількість працівників державного сектору, заявляє британська розвідка.

«Співробітники, ближчі до центру влади, стикаються з більш жорсткими обмеженнями; кремлівським чиновникам заборонені всі міжнародні туристичні поїздки. Це розширення наявних заходів, які походять із радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після російської анексії Криму в 2014 році. Ймовірно, ці заходи спрямовані на те, щоб запобігти втечі чиновників, які все більше незадоволені», – йдеться в повідомленні, поширеному 15 березня Міністерством оборони Великої Британії.

Як йшлося в оприлюдненому минулого тижня розслідуванні проєкту телеканалу «Настоящее время» і Радіо Свобода «Система», після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато співробітників російських відомств, державних компаній та держкорпорацій стали фактично невиїзними.

Декого з них прямо попросили здати на зберігання закордонні паспорти, розповіли співрозмовник у керівництві однієї з держкомпаній, чиновник регіонального уряду і менеджер туристичної компанії, пов’язаної з VIP-відпочинком (усі вони попросили про анонімність, оскільки не уповноважені спілкуватися з пресою).

Про вилучення закордонних паспортів у частини держслужбовців та співробітників російських держкомпаній пише і запрошена співробітниця Німецької ради з міжнародних справ (DGAP) Олександра Прокопенка в колонці для «Карнегі-центру»: «У 2022 році дозволи [на виїзд] перестали давати спочатку керівництву, а пізніше співробітникам із доступом другого рівня секретності».

За словами співрозмовників «Системи», в деяких випадках йдеться про те, щоб віддати документ на зберігання ФСБ Росії, у деяких – до спеціального відділу за місцем роботи.

Тим, хто цього не зробить, пропонують звільнитися, стверджує джерело «Системи», знайоме із внутрішніми розпорядженнями однієї з держкомпаній. Частина співробітників у результаті звільняються самі, не чекаючи відповіді питання про серйозність цієї загрози.

У деяких випадках співробітники ФСБ натякають, що у разі відмови здати паспорт його можуть якимось чином «анулювати», тож він у жодному разі не допоможе при виїзді за кордон (про реальні випадки такого «анулювання», втім, невідомо).