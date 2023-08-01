Проблеми з координацією сил, потреби в ротації і снарядах – британська розвідка про війська РФ на півдні

Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки оцінило, з якими проблемами стикається армія РФ, воюючи на південному фронті в Україні.

Британські експерти відзначають, що на півдні України інтенсивні бої продовжують зосереджуватися на двох напрямках. На південь від Оріхова основна увага українських військ направлена проти 58-ї загальновійськової армії Росії, кажуть вони.

«58-ма армія, найімовірніше, бореться з бойовою втомою та виснаженням у передових полках, які перебувають у напружених боях понад вісім тижнів. Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, російські війська, що обороняються, стягуються як із Східного, так і з Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми з координацією. Підрозділи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і, ймовірно, також відчувають, що їм пора провести ротацію з лінії фронту», – йдеться в огляді.

Британська сторона каже: на півдні загальними проблеми для російських командирів, найімовірніше, надалі буде нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні.

У Міноборони України раніше заявили, що сили оборони продовжують ведення наступальної операції на південному фронті, зокрема на Мелітопольському та Бердянському напрямках.