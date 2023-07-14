До святкування Дня ВМФ цьогоріч Росія вперше не залучатиме атомні підводні човни – британська розвідка

До святкування Дня Військово-морського флоту цьогоріч Росія вперше не залучатиме атомні підводні човни, йдеться в огляді Міноборони Британії із посиланням на дані розвідки.

«12 липня 2023 року російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в основному огляді флоту до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 30 липня 2023 року. Оскільки нинішній формат Дня ВМФ було встановлено в 2017 році, це буде перший рік, коли не будуть задіяні атомні підводні човни. Ймовірно, ця зміна в першу чергу пов’язана з можливістю технічного обслуговування та збереженням готовності для експлуатації та навчання. Існує також реальна ймовірність того, що занепокоєння внутрішньою безпекою після спроби заколоту ПВК «Вагнер» сприяли цьому рішенню», – йдеться в огляді.

День ВМФ у РФ відзначатимуть 30 липня. Цього дня зазвичай проходить огляд російського флоту. Його влаштовують у Санкт-Петербурзі.

Російські ЗМІ пишуть, що у Санкт-Петербурзі 29 та 30 липня буде влаштована водна екскурсію «Мощь российского флота». Маршрут проходитиме довкола військових кораблів в акваторії Неви, від Благовіщенського мосту до крейсера «Аврора».