У розвідці Британії пояснили, що означає запуск ВДТРК на окупованій Донеччині

Запуск ВДТРК на території окупованої Донеччини є частина ширших зусиль Росії встановити контроль над територією, заявляють у Міністерстві оборони Британії.



«Зведення місцевих новин надає російський телеканал «Росія 1» і представляє російський погляд на війну. Це частина ширших зусиль Росії встановити постійний контроль над територією», – йдеться у повідомленні британського міністерства, яке посилається на дані своєї розвідки.



Британські військові зауважують, що підконтрольні угрупованню «ДНР» і приєднані до нього мовники раніше ретранслювали російські національні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних зведень, на створення мовлення ВДТРК у Донецьку знадобилося більше року – вперше це було оголошено у 2022 році.



У розвідці Британії припускають, що це сталося через відмову працювати навчених місцевих технічних спеціалістів.



«Тих, хто симпатизує «ДНР» і володіє необхідними навичками, тепер, швидше за все, привезли з Криму, Луганська та інших місць», – додає британська розвідка.

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4 вересня Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВДТРК) відкрила донецьку франшизу та почала мовлення на території окупованої Росією частини території Донецької області (міжнародно невизнаної «ДНР»).



Українські російськомовні теле- та радіостанції були вільно доступні в нині анексованих областях до 2014 року. Після вторгнення всеукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент. Незважаючи на блокування радіомовлення, українське мовлення все ще доступне для широкої аудиторії через Інтернет – там, де діють російські обмеження фільтрації, споживачі використовують VPN або інші технології обходу. За даними розвідки Британії, мобільні телефони, прив’язані до українських провайдерів, швидше за все, не мають обмежень.