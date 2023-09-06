У Німеччині ексспівробітнику розвідки та його спільнику висунули звинувачення у справі про роботу на Росію – ЗМІ

У Німеччині колишньому керівникові підрозділу Федеральної розвідувальної служби (BND) країни Карстену Лінке та його ймовірному зв’язковому Артуру Еллеру висунули офіційне звинувачення в державній зраді на користь Росії. Про це повідомляють видання Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel.

Карстена Лінке затримали ще у грудні 2022 року, наприкінці січня 2023 року в аеропорту Мюнхена затримали іншого громадянина Німеччини – Артура Еллера.

Що саме Лінке передавав російській розвідці офіційно не повідомляється. Газета Der Spiegel раніше писала, що Карстен Лінке за завданням ФСБ збирав GPS дані про розміщення в Україні РСЗВ HIMARS та IRIS-T. Восени минулого року, за даними видання, він намагався передати ФСБ дані про позиції артилерійських та протиповітряних позицій української армії. Однак ці дані, як зазначається, ймовірно, так і не були передані російській стороні.

Телеканали WDR та NDR повідомляли, що Лінке передавав Росії секретні доповіді про ситуацію на фронті в Україні. Вони стверджують, що його могли шантажувати.

Слідчі, за даними видання, виявили у Лінке «шестизначну суму готівкою». Ці гроші, як стверджується, йому передав Еллер, який у свою чергу отримав конверти з грошима від ФСБ.

Карстен Лінке – футбольний тренер-аматор із невеликого баварського міста, прихильник ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка виступає за переговори з Росією, писав The Telegraph. Він служив в армії, звідки перейшов на роботу до BND, де стежив за роботою підрозділів, які відповідають за моніторинг каналів зв’язку. До його обов’язків входив відбір кандидатів для роботи у BND.

Артур Еллер народився у 1991 році у Волгоградській області РФ, наприкінці 1990-х разом із батьком переїхав до Німеччини, а у 1999 році відмовився від російського паспорта та став німецьким громадянином. Він нібито познайомився з Карстеном Лінке на вечірці у місті Вайлхайм, де той проживав з сім’єю.