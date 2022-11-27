Росія навряд зможе сконцентрувати достатньо «якісних сил» для прориву на Донеччині – розвідка Британія

Росія навряд зможе сконцентрувати достатньо «якісних сил» для прориву на Донеччині, вважає британська розвідка.

У розвідці зауважують, що район навколо міст Павлівки та Вугледару в південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних боїв протягом останніх двох тижнів, хоча мало території перейшло з рук в руки.

«Ця територія залишається територією запеклих боїв, ймовірно, частково тому що Росія вважає, що ця територія може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої владою України Донецької області. Проте Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо якісних сил для здійснення оперативного прориву», – повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Британські військові додають, що і Росія, і Україна мають значні сили, спрямовані на цей сектор, причому російська морська піхота зазнала великих втрат.

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За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському російські війська зосереджують зусилля на наступальних діях.