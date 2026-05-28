Митрополит РПЦ Іларіон заявив, що після затримання залишив Чехію

Митрополит Російської православної церкви Іларіон (Алфєєв) повідомив російському держагенству новин ТАСС, що залишив Чехію після того, як був затриманий у цій країні й допитаний, а згодом звільнений без висування звинувачень.

«Поки що я виїхав із Чехії. Побачивши, як легко робляться подібні речі, я побоююся, щоб історія не повторилася», – сказав Ілларіон 27 травня, не уточнивши, де він перебуває зараз.

Іларіон додав, що збирається «доповісти» патріарху РПЦ Кирилу «про всі обставини, а далі – як він вирішить».

Іларіон, який служить у храмі в Карлових Варах на заході Чехії, був затриманий 24 травня на трасі на захід від Праги, у багажнику його автомобіля чеська поліція виявила чотири (за іншими даними – три) контейнери із забороненою «речовиною білого кольору». Допит тривав, як повідомляється, понад дев’ять годин. 26 травня священника відпустили, при цьому розслідування триває. Митрополит заперечував свою причетність до знайдених у машині наркотиків і назвав подію провокацією.

Адвокат священнослужителя повідомив, що обставини зупинки авто і його огляду «викликають серйозні питання». Він заявив, що співробітники поліції нібито цікавилися лише вмістом багажника, а митрополиту не дали бути присутніми під час огляду. Чеська поліція обставини справи не коментувала. До МЗС Росії викликали чеського тимчасового повіреного, від якого вимагали звільнення Іларіона.

Митрополит Іларіон раніше багато років очолював відділ зовнішніх зв’язків Московського патріархату і вважався одним із найбільш наближених до патріарха Кирила. У 2022 році він, як повідомлялося, був відправлений до Угорщини. Після скандалу, пов’язаного у тому числі зі звинуваченнями у домаганнях, Іларіон був відправлений «на спокій». Місцем його служіння було визначено храм святих Петра й Павла у Карлових Варах. У курортному місті на заході Чехії живе чимало вихідців із Росії та інших країн колишнього СРСР.