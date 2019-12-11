На колишньому заводі «Радикал» у Києві значне перевищення норм випарів ртуті – Міндовкілля

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля 10 грудня повідомили про забруднення території внаслідок шкідливого виробництва на заводі «Радикал» у Києві, після закриття якого залишилися значні обсяги ртуті.

«Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає – до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр «Платформа арт-завод» – місце відпочинку киян, де проводять фестивалі вуличної їжі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив під час перевірки території заводу заступник профільного міністра Роман Абрамовський, першочергове завдання на сьогодні – закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху.

«Наступного тижня ми домовились зустрітися з депутатами та знайти шляхи розв’язання цієї екологічної проблеми», – заявив Абрамовський.

Крім того, він повідомив, що КМДА розпочинає роботу над проєктом із демеркуризації заводу «Радикал».

Завод «Радикал» розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об’єкт, за стінами якого виготовляли телескопи до підводних суден. Тепер, за даними Міндовкілля, це територія з понад 200 тисячами тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.

У липні 1996 року роботу підприємства зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей експлуатації. Залишки хімічних речовин з підприємства не вивезли. Хоча у 2012- 2013 роках із заводу «Радикал» все ж вивозили заражену землю – тоді забрали близько 93-х тонн хлоровмісних токсичних відходів.