Держсекретар США Рубіо візьме участь у Мюнхенській конференції

Державний секретар США Марко Рубіо візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) для зустрічі з колегами, щоб обговорити питання двостороннього співробітництва в галузі євроатлантичної безпеки, повідомив речник Держдепу Томмі Піготт.

«Потім держсекретар вирушить до Братислави та Будапешта, де зустрінеться зі словацькими та угорськими урядовцями, щоб обговорити наше прагнення вирішити глобальні конфлікти, а також енергетичне партнерство США зі Словаччиною та Угорщиною», – написав речник у соцмережі X.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходитиме 13-15 лютого. Як очікується, цього року президент України Володимир Зеленський візьме участь у конференції. В рамках конференції вперше буде відкрито Український дім як прояв солідарності з Україною.

Минулого року делегацію США на Мюнхенській конференції очолював віцепрезидент США Джей Ді Венс, який у своїй промові, серед іншого, критикував Європейський Союз.