Рубіо прямує з візитом до Риму та Ватикану

Державний секретар США Марко Рубіо планує відвідати Рим та Ватикан 6-8 травня, що, за словами офіційних осіб, є спробою зміцнити напружені зв'язки з ключовими європейськими партнерами, оскільки війна в Ірані поглиблює розбіжності по обидва боки Атлантики.

Згідно з оголошенням Державного департаменту, поїздка слугуватиме «просуванню двосторонніх відносин».



Рубіо має зустрітися з керівництвом Святого Престолу, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході та взаємні інтереси у Західній півкулі.

«Зустрічі з італійськими колегами будуть зосереджені на спільних інтересах безпеки та стратегічному узгодженні», – заявив речник Томмі Піготт 4 травня.

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту, який поспілкувався з Радіо Свобода на умовах анонімності, сказав, що час поїздки свідчить про її важливість.

«Візит держсекретаря Рубіо є важливим кроком у дипломатії», – сказав колишній чиновник.

Візит відбувається на тлі зростання напруженості між Вашингтоном та його європейськими союзниками як через іранський конфлікт, так і через ширші політичні розбіжності, включаючи торговельні та військові зобов’язання. Аналітики кажуть, що поїздка стосується як дипломатії, так і контролю за збитками.