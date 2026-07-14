Рубіо заявив, що США «демонтують» Міжнародний кримінальний суд

Держсекретар США Марко Рубіо пообіцяв «демонтувати» Міжнародний кримінальний суд і закликав інші країни приєднатися до цих зусиль Вашингтона.

Рубіо звинуватив МКС у тому, що той веде війну проти США «не кулями чи ракетами», а силою «так званого міжнародного права».

У Держдепартаменті США уточнили, що «масштабна кампанія з усунення загрози, яку МКС становить для суверенітету США» включатиме в себе загальноурядову відповідь, спрямовану на систематичне позбавлення МКС можливості «діяти, переслідувати американських військовослужбовців чи посадовців або іншим чином загрожувати американському суверенітету».

За даними Держдепу, кампанія передбачатиме заклик до низки іноземних держав вийти з МКС, посилений контроль над країнами, які відмовляються відкидати «хибні повноваження МКС» і при цьому покладаються на допомогу США, скасування віз та заборона на поїздки для персоналу МКС, посилення санкцій проти МКС та пов'язаних з ним організацій.

МКС наразі не коментував цієї заяви Держдепу США.

У серпні минулого року адміністрація президента Трампа запровадила проти МКС санкції та скасувала обмеження на постачання зброї Ізраїлю.

Міжнародний кримінальний суд уже вдруге стикається з заходами США у відповідь. Під час роботи першої адміністрації Трампа у 2020 році Вашингтон запровадив санкції проти головного прокурора МКС Фату Бенсуда та директора департаменту з питань юрисдикції Факісо Бенчочохо у зв’язку з розслідуванням імовірних воєнних злочинів США в Афганістані.

США та Ізраїль не є учасниками Римського статуту, на підставі якого в 2002 році був створений МКС.