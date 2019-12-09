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09 грудня 2019, Київ 14:50
Новини | Події

Українському ексміністрові Рудьковському в Москві присудили 2 роки ув’язнення

Микола Рудьковський (фото архівне)

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Московський міський суд у Росії засудив до двох років ув’язнення в колонії загального режиму ексміністра транспорту і колишнього народного депутата України Миколу Рудьковського через напад на посольство Росії в Києві у червні 2014 року, повідомляють у понеділок російські інформагенції.

Рудьковського визнали винним у нападі на установу, яка користується міжнародним захистом, «з метою ускладнення міжнародних відносин».

Згідно з повідомленнями, Рудьковському зарахований термін перебування в СІЗО з 28 вересня 2018 року із розрахунку один день за півтора.

Повідомляється, що Микола Рудьковський повністю визнав провину і розкаявся.

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