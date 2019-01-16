Румунія за свого головування в ЄС хоче посилити кібербезпеку і досягти прогресу в розширенні блоку

Посилювати оборону й безпеку ЄС, захист його зовнішніх кордонів та європейського кібернетичного простору – такими будуть основні завдання Румунії, яка приступила до керування Радою ЄС, у безпековій сфері. Про це заявила, презентуючи 15 січня в Європейському парламенті пріоритети румунського головування, прем’єр-міністр країни Віоріка Денчіле.

«У сфері політики оборони і безпеки ми відстоюватимемо посилення оборонних спроможностей ЄС у тісному співробітництві з НАТО. Паралельно з цим ми мусимо активізувати наші зусилля щодо підтримки наших найближчих сусідніх держав. Зокрема, ми мусимо продовжувати прогрес політики розширення Євросоюзу. Цього року ми відзначатимемо 10-річчя «Східного партнерства», тож у сенсі розширення, це буде важливою віхою», – заявила голова румунського уряду.

Особливу увагу Румунія, що перебуватиме біля керма ЄС до червня цього року, обіцяє приділити посиленню стійкості щодо зовнішніх втручань до кібернетичного простору ЄС.

«Дуже важливо зміцнити здатність ЄС протистояти кібернетичним атакам та зовнішнім втручанням. Тому, кібернетична безпека є основоположною умовою розвитку проектів у цифровій сфері», – заявила Віоріка Денчіле.

З 1 січня, змінивши Австрію, до головування Радою ЄС приступила Румунія, для якої це перша така нагода з часу її вступу до Європейського блоку держав у 2007 році. На румунське головування в ЄС припадає вихід Великої Британї з блоку, планований на 29 березня, і вибори до Європарламенту, призначені на травень.