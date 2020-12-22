Президент Румунії запропонував сформувати уряд міністру фінансів

Президент Румунії Клаус Йоханніс запропонував сформувати новий уряд Флоріну Кицу, міністру фінансів із уряду, що складає повноваження. Тепер Кицу має створити правоцентристський коаліційний уряд, здатний запобігти економічному спаду, викликаному пандемією COVID-19.

Ліві соціал-демократи, які є наступниками комуністичної партії, стали першою за числом отриманих голосів політичною силою на виборах 6 грудня, але не здобули достатньої кількості голосів для формування більшості в парламенті.

Правоцентристська Національно-ліберальна партія, яка керувала урядом меншості від жовтня 2019 року, уклала союз зі ще двома політичними силами, які пройшли до парламенту.

Лідери трьох партій заявили, що новий парламент зможе затвердити новий кабінет міністрів уже 23 грудня. Коаліція матиме близько 55% депутатських мандатів.

Цього року Румунія з населенням близько 20 мільйонів людей, яка є однією з найбідніших країн Європейського союзу, повідомила про майже 600 тисяч випадків COVID-19 та 15 тисяч смертей. Економіка Румунії цього року скоротиться на 4,2%, свідчать прогнози.