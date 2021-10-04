Румунський мільярдер загинув у авіакатастрофі під Міланом

Румунський мільярдер Ден Петреску загинув в авіакатастрофі поблизу Мілану. Літак, на якому він перебував з сім’єю, врізався у порожню офісну будівлю. Вісім людей, які були на борту, загинули.

Одномоторний Pilatus PC-12 розбився через кілька хвилин після зльоту з міланського аеропорту Лінате 3 жовтня, коли летів на Сардинію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, літак загорівся, а потім врізався у муніципальну будівлю у містечку Сан-Донато-Міланезе.

Національне агентство безпеки польотів Італії почало розслідування причин аварії.

68-річний Петреску був одним з найбагатших людей Румунії, заробивши свій статок у 3 мільярди доларів на нерухомості і за рахунок володіння мережею супермаркетів та торговельних центрів. У Петреску було друге громадянство – Німеччини.

За даними ЗМІ, на літаку, окрім самого Петреску, перебували його дружина, 30-річний син та ще п’ятеро людей, зокрема, однорічна дитина.

Літак Петреску придбав у 2015 році.