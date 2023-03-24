МЗС ініціює санкції проти ультраправої сенаторки парламенту Румунії через загрозу нацбезпеці України

Міністерство закордонних справ України ініціює накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке «як особу, яка створює загрозу національній безпеці».

«Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. Таким кроком маргінальна політикиня намагається «відновити культурну ідентичність румунського населення». Класичний приклад із методички російського реваншизму», – повідомив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що офіційний Київ засуджує «спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією».

Ультраправа сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке нещодавно подала законопроєкт, який пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво Бухареста з Києвом, закликавши до анексії територій України. Про це повідомили румунські ЗМІ, зокрема HotNews.ro, Digi24 та România liberă.

Згідно з повідомленнями, Діана Шошоаке вважає, що Румунія має «приєднати» до свого складу «історичні території, які їй належали». Серед таких територій вона назвала Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний. Згодом вона пояснила, що не закликає до війни, а хоче «уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні».

Публічної реакції самої Шошоаке на пропозицію України застосувати щодо неї санкції наразі немає.