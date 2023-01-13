НАТО розмістить свої літаки спостереження в Румунії

Північноатлантичний альянс планує перемістити до Румунії літаки своєї Повітряної системи спостереження й контролю (AWACS) до Бухаресту. Вони мають прибути туди 17 січня, повідомляє пресслужба НАТО в п’ятницю.

Очікується, що літаки посилять присутність Альянсу в регіоні та дозволять моніторити військову активність Росії.

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«Наша система AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. Я дякую Румунії за розміщення літаків, що робить важливий внесок у наші можливості раннього попередження», – заявила напередодні речниця Альянсу Оана Лунджеску.

НАТО анонсує, що літаки AWACS почнуть розвідувальні польоти суто над територією Альянсу найближчими днями. Місія триватиме кілька тижнів.

11 січня офіційні особи ЄС та НАТО домовилися «посилити» свою співпрацю з питань безпеки та підтримки України.