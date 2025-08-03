У Румунії сталась пожежа на збройовому заводі, влада не виключає диверсію

У Румунії у місті Куджир 2 серпня спалахнула масштабна пожежа на заводі, який виготовляє стрілецьку зброю, повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що пожежа сталась в одному з ангарів, призначених для зберігання боєприпасів.

У поліції уточнили, що в ангарі зберігали близько 400 тисяч набоїв калібру 14,5 мм, загальною вартістю приблизно 5 млн євро. Збитки загалом оцінюються приблизно у понад 400 тисяч євро.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «знищення через недбалість» під наглядом прокуратури.

Міністр економіки Раду Міруце, який особисто приїхав на завод, не виключив можливості диверсії. «Вивчаються всі можливі версії, поки ми не отримаємо результати фахівців Інституту криміналістики», – заявив він.

Пожежа не порушить постачання продукції згідно з уже укладеними контрактами, додав міністр.

Він також наголосив, що ніхто не постраждав, бо на момент інциденту працівників на об’єкті не було, вони пішли у відпустки. Пожежа охопила приблизно 700 кв. м і супроводжувалася вибухами, що ускладнило доступ рятувальників.

Пожежу локалізували приблизно за 8 годин.

Поліція вже проводить слідчі дії: вилучають записи з камер відеоспостереження на території заводу та в прилеглому районі, опитують працівників, збирають документацію тощо.

Допит та збір доказів відбуваються під контролем прокуратури міста з метою встановити причини вибуху і пожежі – від технічної несправності на заводі до цілеспрямованої диверсії.



