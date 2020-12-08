Українських військових озброять «антидроновими» рушницями – начальник Генштабу

Українських військових на передовій озброять «антидроновими» рушницями, повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв’ю агентству Міністерства оборони «АрміяInform».

«Ось ще одна добра новина, дуже скоро у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА», – сказав Хомчак.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.