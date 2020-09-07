У Росії вперше за чотири з половиною роки євро коштував понад 90 рублів

Курс євро на Московській біржі 7 вересня піднімався вище за 90 рублів уперше з 12 лютого 2016 року, свідчить сайт біржі.

О 13:10 (московський час зараз збігається з київським) євро піднявся до 90,07 рубля, це на 85 копійок вище від рівня попереднього закриття. Станом на 17:40 курс перебуває на рівні понад 89,5 рубля за євро.

Долар удень 7 вересня коштував 76 рублів 11 копійок, увечері котирування впали до 75 рублів 75 копійок.

Російська валюта впала щодо долара і євро на тлі зниження нафтових котирувань. Уперше з 30 липня вартість бареля нафти Brent впала нижче від 42 доларів (станом на 17:40 котирування становити 42 долара 26 центів). На ринку, попри угоди членів і нечленів ОПЕК про скорочення видобутку, і далі є надлишок «чорного золота».

Також однією з причин послаблення рубля експерти назтивають імовірне розширення санкцій проти Росії у зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.