Росія: число потерпілих унаслідок вибухів у Дзержинську зросло до 116

Російські екстрені служби уточнили 3 червня кількість потерпілих унаслідок серії вибухів на заводі з виробництва тротилу в місті Дзержинську Нижегородської області. За оновленими даними, постраждалими є 116 людей, повідомляють російські інформагенції. У лікарнях залишаються 17 потерпілих, один із них у важкому стані.

Вибухи сталися вдень 1 червня. У 450 будинках були вибиті шибки, в тому числі в 32 школах і 55 дитсадках. Більшість постраждалих зазнали порізів від скла.

На самій території заводу, який виробляє вибухові речовини, зруйновані п’ять будівель на площі 800 квадратних метрів. Причиною вибухів називають порушення технологічних процесів, кримінальна справа порушена за статтею про порушення правил промислової безпеки.