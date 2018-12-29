У Мінекономрозвику Росії підрахували вартість заборонених товарів з України

Імпорт заборонених до ввозу в Росію українських товарів оцінюється приблизно у 510 мільйонів доларів. Про це повідомили у прес-службі міністерства економічного розвитку Росії.
Як зазначили у відомстві, загальний імпорт товарів з України у Росії минулого року склав понад 4,9 мільярда доларів.
29 грудня Росія запровадила ембарго на ввезення в країну промислових і сільськогосподарських товарів, а також сировини і продовольства, вироблених в Україні або переміщуваних через її територію.
Раніше цього тижня уряд Росії розширив список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких запроваджені санкції. Дмитро Медведєв заявив, що це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян. Тепер в списку санкцій 567 фізичних та 75 юридичних осіб.
Київ у відповідь заявив про підготовку нових санкцій щодо Москви.
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