На Донбас в’їхав 93-й «гумконвой» з Росії

У непідконтрольні урядові України райони Донецької та Луганської областей 28 листопада в’їхав 93-й так званий «гуманітарний конвой» із Росії.

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що «колони доставлять жителям Донбасу понад 580 тонн гуманітарних вантажів, у складі яких медикаменти і дитячі продуктові набори».

В угрупованні «ДНР» повідомили, що «гумконвой» доставив до Донецька «дитячі продуктові набори і медичне обладнання» вагою понад 400 тонн брутто. В угрупованні «ЛНР» заявили, що розвантажили «понад 117 тонн гуманітарного вантажу». У повідомленнях не вказано, куди попрямувало ще близько 60 тонн вантажів.

Міністерство закордонних справ України після кожного такого порушення державного кордону висловлює протест. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають.