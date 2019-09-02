В окупованому Криму розрахунки «Панцирів» Чорноморського флоту Росії відпрацювали знищення крилатих ракет

Розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРПК) «Панцир» Чорноморського флоту Росії під час навчань в Криму здійснили електронні пуски по крилатим ракетам умовного противника. Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

Зазначається, що розрахунки успішно виконали завдання, вразивши цілі.

«Також в ході навчань особовий склад провів тренування із захисту своїх позицій від нападу диверсійно-розвідувальної групи умовного противника. Були відпрацьовані завдання з виявлення, блокування та знищення умовних диверсантів, які проникли на територію військового об’єкту», –мовиться в повідомленні.

На даний момент немає реакції відповідних відомств України на цю інформацію.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує нарощування російської військової присутності у Чорному і Азовському морях.