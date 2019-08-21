Маючи монобільшість, партія «Слуга народу» може допустити фатальну помилку (огляд преси)

Створення в парламенті пропрезидентської однопартійної більшості дає змогу сформувати всі органи влади. Це унікальний шанс для проведення реформ, і недопущенні деградації України, яка їй загрожує в найближчі десятиліття. Однак, як стверджує експерт газети «День» Артем Петренко, нова влада, маючи монопартійну більшість, вже відчуває спокусу продовжувати тренд виборчої кампанії – говорити і робити лише те, що вигідно, не починаючи дискутувати. І це може стати фатальною помилкою. Бо всі негативні тенденції в Україні обов’язково проявлять себе в найближчі кілька років. Закони природи обдурити не можна, і розчарування в команді Зеленського обов’язково настане. Наскільки воно буде глибоким, залежить від якості її дій. Але важливіше, що буде з Україною, наголошує експерт. Тому необхідно максимально ефективно використовувати політичний ресурс «монолітної влади» для проведення системних реформ. А для цього важливо розробити якісний план на найближчих 5-7 років. Для його реалізації потрібно залучати в команду не лише знайомих і просто «хороших» «нових» людей, а максимальну кількість професіоналів у різних галузях. Україна не має часу на тривале навчання новачків. Також важливо побудувати якісні інституції для обговорення окремих проектів реформ. Серед цих інституцій – закріплення прав опозиції, підвищення ролі та якості роботи парламентських комітетів, вибудовування нормального діалогу зі ЗМІ та багато іншого.

Україні життєво необхідно вести активний дипломатичний наступ на європейському напрямі, наголошує газета «День». Про це вкотре засвідчила зустріч президентів Франції та Росії. Автора статті, москвича Бориса Соколова насторожив заклик французького президента «пам’ятати про регіональну роль Росії». Що, на думку дописувача, є для України поганим знаком. Раніше лідери Євросоюзу якось не закликали жертву агресії пам’ятати про регіональну роль агресора. І відкладення саміту «нормандської четвірки» на невизначений термін теж Києву нічого доброго не обіцяє. Він багато в чому втрачає підтримку Берліна і Парижа у вигляді безпосереднього тиску на Путіна, і в російського президента розв’язуються руки для нових провокацій на лінії фронту на Донбасі. А мета, про яку згадував Путін, – це встановлення фактичного протекторату Росії над «ДНР» і «ЛНР» у формі «особливого статусу» окупованих територій Донбасу. Про те, що потрібно робити, щоб цього не сталося, йдеться в матеріалі «Дух Мюнхена» на Лазуровому березі».

Український ВВП встановив несподіваний для багатьох рекорд: зріс на 4,6% замість очікуваних 2,7%, інформує газета «Україна молода». Видання пише, що українська економіка, за підсумками другого кварталу нинішнього року, різко зросла, здивувавши працівників статистики та експертів. На думку міжнародних аналітиків, Україна може стрімко зрости і навіть повторити успіх Польщі. Втім, «понаднормове» зростання економіки означатиме для країни додаткові бюджетні виплати. Крім того, українська економіка значною мірою працює на імпорт і недостатньо захищена від імовірної світової рецесії. На думку експертів, прискорення економічного зростання в другому кварталі було очікуваним, але його темпи перевищили оцінки, які баражували на рівні 3,5-3,8%. Прискорення, на їхню думку, відбулося завдяки декільком факторам: відновленню зростання в промисловості в другому кварталі, переважно за рахунок результатів видобувних галузей і хімічної промисловості. Також істотно прискорилося зростання у роздрібній торгівлі і різко поліпшилися споживчі настрої населення. Цей показник вказує на істотне посилення внутрішнього споживчого попиту. Про що це свідчить, газета розповідає в статті «Стрибок на оптимізмі».