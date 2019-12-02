Майже третина росіян визнала можливими політичні протести – опитування

Політичні протести в країні вважають можливими 29 відсотків росіян. Про це свідчить опитування російського «Левада-центру».

Про готовність особисто брати в них участь заявили 19 відсотків респондентів. Ще 30 відсотків допускають імовірність проведення протестних акцій з вимогами соціально-економічного характеру, зокрема, проти падіння рівня життя. Особисто брати участь в таких акціях, згідно з опитуванням, готова чверть респондентів.

Тим часом, за даними соціологів, більшість росіян вважають малоймовірними політичні та економічні протестні акції – 66 і 63 відсотки респондентів відповідно. Не допускають своєї участі в політичних акціях 75 відсотків росіян, в акціях з економічними вимогами – 69 відсотків респондентів, відзначають соціологи.

Опитування проводили наприкінці листопада.

У березні, за даними опитування «Левада- центру», кожен п’ятий росіянин (20 відсотків) був готовий брати участь в протестах з політичними вимогами. Три чверті громадян заявляли, що не підтримають політичні акції.

У червні можливість проведення мітингів з політичними вимогами допустили 24 відсотки росіян, а готовність брати в них участь висловили 22 відсотки респондентів, відзначають соціологи «Левада-центру». Тоді ж 69 відсотків росіян заявили, що не мають наміру брати участь в акціях проти падіння рівня життя.