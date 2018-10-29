У Росії вказали точне число затриманих на акціях 28 жовтня

Поліція у найбільших російських містах Москві та Санкт-Петербурзі затримала 28 жовтня щонайменше 68 учасників несанкціонованих акцій протесту проти переслідування групи молодих росіян у так званій справі «Нової величі» («Новое величие», організація, яку контролювали співробітники ФСБ).

Кількадесят протестувальників зібралися поблизу головної будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) на Луб'янській площі в Москві. Силовики затримали 18 із них.

Близько 50 людей також були затримані під час демонстрації в центрі Санкт-Петербурга. Невеликі протести відбулися і в інших містах Росії.

Протести мали на меті підтримати 10 підсудних, яких звинувачують в екстремізмі. Мітингувальники вважають, що справа «Нової величі» була провокацією влади. Молоді люди брали участь в онлайн-чатах із критикою влади, один із них запропонував створити політичний рух. Згодом з’ясувалося, що особа, яка запропонувала ідею, написала статут руху, а також орендувала приміщення для зібрань, була агентом ФСБ.