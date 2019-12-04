Делегація Федерального казначейства Росії не отримала візи США – посольство

Посольство Росії в США повідомило, що делегація Федерального казначейства країни не отримала візи для в’їзду до Сполучених Штатів.

Делегацію чекали у Вашингтоні 3 грудня для участі в конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії, повідомляє «Голос Америки».

За даними посольства Росії, Держдепартамент США також не дозволив директору департаменту МЗС Росії з роботи зі співвітчизниками за кордоном Олегу Мальгінову відвідати Молодіжний форум у Нью-Йорку 28-29 листопада.

«Викликає занепокоєння небажання Держдепартаменту забезпечити нормальне функціонування власних консульських установ під надуманими приводами. В результаті страждає спілкування наших громадян, згорнуто професійний діалог експертів, від якого багато в чому залежить безпека в усьому світі», – зазначили у посольстві.

Коментарів з боку Державного департаменту США поки не надходило.

Раніше Росія скаржилася на те, що у вересні США не видали візи делегації міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що прямувала на Генеральну Асамблею ООН.