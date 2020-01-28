ЄС виділить Україні 26 млн євро на підтримку сільського господарства

Європейський союз виділить Україні 26 мільйонів євро на підтримку сільського господарства та малого фермерства. Відповідну угоду в Брюсселі підписали віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та європейський комісар із питань європейської політики сусідства Олівер Варгеї.

Зокрема, ці кошти спрямують на «зміцнення цільового ланцюжка вартості в сільському господарстві та забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм».

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.