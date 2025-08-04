Сили оборони знищили російський С-300 на окупованій території Запорізької області – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 2 серпня завдали удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, у результаті операції знищено російський зенітний ракетний комплекс С-300.

«Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують «планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації», додають у штабі.

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Підконтрольна українській владі частина Запорізька область і місто Запоріжжя регулярно зазнають російських атак з застосуванням дронів, КАБів та ракет. За даними місцевої влади, російські війська окупували 70% території області.







