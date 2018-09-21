«Saber Junction-2018»: через «захоплення» українцями військових з США та Італії в навчаннях оголосили паузу

В міжнародних військових навчання Saber Junction-2018 оголосили паузу через ранкове «захоплення» українськими десантниками штабу американських військових та італійського загону спецпризначення, повідомили в міністерстві оборони України 21 вересня.

Пауза потрібна для подальшого коригування плану проведення маневрів.

«Нами був умовно полонений командир цього батальйону та його офіцери, захоплені засоби зв’язку, зброя та штабні документи. Останні ми вручили командиру батальйону сил OpFor, у складі яких діємо. Це дані щодо розташування підрозділів нашого супротивника, плани його дій тощо. Володіння нашою стороною такою інформацією однозначно впливає на подальший хід навчання», – розповів командир української роти «Фантом» капітан Іван Федоренко.

В Міноборони додали, що українські військові продовжують виконувати завдання в полі, попри паузу.

Зранку 21 вересня рота 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади ЗС України захопила польовий штаб батальйону 173-ї бригади американських військових і групу італійських спецпризначенців.

Навчання «Saber Junction 2018» почалися в Німеччині 21 вересня. Участь від України бере 13-й окремий батальйон 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У травні 2018 року українські військові відзначилися також на військових навчаннях Combined Resolve X.