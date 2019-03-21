Садовий заявляє, що більше не балотуватиметься в мери Львова

Міський голова Львова, лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявляє, що не планує більше висувати свою кандидатуру на посаду очільника міста.

Він сказав про це в ефірі телеканалу ZIK ввечері 20 березня.

«Завершується моя каденція, це вже третя каденція, 13 років міським головою. Я дуже хотів би, щоб після мене приходили молодші, більш мудрі, більш талановиті, більш успішні люди, і я максимально буду їх підтримувати», – сказав Садовий.

Він додав, що своїм завданням на сьогодні бачить роботу «на рівні держави».

Андрій Садовий висував свою кандидатуру на виборах президента України 2019 року, але вирішив знятися на користь Анатолія Гриценка.