Сайт Зеленського відновив роботу після кількагодинного збою

Офіційне інтернет-представництво президента України Володимира Зеленського відновило роботу після того, як кілька годин було недоступне для відвідувачів. Станом на 17:00 сайт доступний і містить актуальні матеріали про діяльність глави держави.

Раніше голова Департаменту інформаційної політити Офісу президента Ірина Побєдоносцева підтвердила Радіо Свобода збій у роботі та вказала, що «служба технічної підтримки Офісу президента з’ясовує причини».

27 липня упродовж кількох годин з невідомих причин не вдавалося здійснити вхід на офіційну веб-сторінку Офісу президента України. Окремі користувачі у мережі висловлюють припущення, що може йтися про DDOS-атаку. Водночас усі інші ресурси, де президентська канцелярія публікує офіційну інформацію, зокрема у соцмережах, працювали справно.