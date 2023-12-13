Кліматичний саміт ООН закликав відмовитися від викопного палива, але без жорстких формулювань

Учасники кліматичного саміту ООН у Дубаї з майже 200 країн домовилися про перехід від викопного на інший вид палива. Угода, напрацьована під час двотижневих переговорів, спрямована проти основних факторів викидів парникових газів, які спричиняють потепління планети.

Понад 100 країн наполягали на більш жорстких формулюваннях, вимагаючи чіткої «поступової відмови» від викопного палива. Натомість остаточна угода закликає до «упорядкованого та справедливого переходу від викопного палива в енергетичних системах».

Угода також передбачає потроєння потужностей відновлюваних джерел енергії до 2050 року.

Конвенція про зміну клімату вимагає від держав вжити заходів для зменшення «небезпечного впливу людської діяльності на клімат», стабілізації рівня викидів парникових газів і тим самим запобігти можливій кліматичній кризі. Щороку ООН збирає спеціальну конференцію для оцінки прогресу держав у виконанні своїх зобов’язань. Попри амбітні зобов’язання, держави діють дуже повільно. Поки кількість викидів скоротилася незначно, а країни, що видобувають і використовують газ, нафту і вугілля, не поспішають відмовлятися від викопного палива.

Вчені вважають, що підвищення середньої глобальної температури на 1,5 градуса за Цельсієм є тим порогом, після якого людству буде все важче переносити сильні шторми, посухи, спеку і підвищення рівня моря.

Зараз температура вже піднялася на 1,2 градуса за Цельсієм, а викиди, які викликають зміни, – збільшуються.