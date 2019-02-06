Наступний саміт НАТО відбудеться в Лондоні у грудні – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оголосив, що зустріч голів держав і урядів країн-союзниць Північноатлантичного альянсу відбудеться в Лондоні в грудні 2019 року.

Керівник організації також зазначив, що Альянс «вдячний Сполученому Королівству» за згоду прийняти у себе це засідання в час святкування 70-річного ювілею НАТО.

«Лондон був притулком першої штаб-квартири НАТО. Сполучене Королівство було одним із дванадцяти членів-засновників Альянсу і продовжує відігравати ключову роль в його діяльності, вносячи істотний внесок в забезпечення нашої спільної безпеки», – заявив Столтенберґ.

Голова політично-військової організації також зазначив, що зустріч у Лондоні дасть головам держав і урядів країн-союзниць НАТО можливість розглянути наявні виклики безпеці і «забезпечити продовження адаптації НАТО для того, щоб гарантувати безпеку майже мільярда населення країн-союзниць».

6 лютого на засіданні в Брюсселі Північноатлантична рада на рівні послів 29 країн НАТО і Македонія підписали протокол щодо приєднання Македонії до НАТО.