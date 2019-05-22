Саміт НАТО відбудеться 3-4 грудня в Лондоні – Столтенберґ

Черговий саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня, повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ.

«Радий оголосити, що наступний саміт лідерів членів альянсу відбудеться 3-4 грудня 2019 року в Лондоні на честь 70-річчя НАТО», – заявив Столтенберґ.

За його словами, 14 травня він обговорив це питання з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. Столтенберґ подякував Британії за згоду провести саміт.

13 травня тодішній президент України Петро Порошенко зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Брюсселі і наголосив «на важливості наступного саміту альянсу в Лондоні для фіксації євроатлантичних амбіцій України».

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7 лютого Верховна Рада ухвалила закон про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав документ, 21 лютого закон набрав чинності.